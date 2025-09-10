খাগড়াছড়িতে আধাবেলা সড়ক অবরোধ চলছে

খাগড়াছড়িতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সমর্থিত দুই সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও নারী সংগঠন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকে আজ বুধবার সকাল থেকে আধাবেলা সড়ক অবরোধ চলছে। আজ সকাল থেকে জেলায় দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। জেলার কোথাও বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। তবে ভোরে অবরোধকারীরা বিভিন্ন সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলেও পুলিশের সতর্কতার কারণে সফল হয়নি।
মানিকছড়ি ও গুইমারা সীমান্তবর্তী তবলাপাড়ায় গুলিবর্ষণ ও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার না করায় এই সড়ক অবরোধের ডাক দেয় পাহাড়ি ছাত্র ও নারী সংগঠনগুলো। কর্মসূচির আওতায় খাগড়াছড়ি-ঢাকা, খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-সাজেক পর্যটন সড়কে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অবরোধ করা হবে।