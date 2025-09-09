‘আদিবাসী’ শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের প্রতিবেদনে আদিবাসী শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ তুলে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাঙালিরা।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়। শহরের শাপলা চত্বর এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে সেলিম ট্রেড সেন্টার ঘুরে আবার আগের জায়গায় এসে শেষ হয়। পরে সড়ক অবরোধ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।
সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মো. আলমগীর কবির বলেন, ‘প্রয়োজন হলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অচল করে দিয়ে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমরা মাঠে নামব, আমরা রাজপথে লাগাতার হরতাল-অবরোধ দিয়ে কর্মসূচির ঘোষণার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সব জনগোষ্ঠীর অধিকার ফিরিরে আনব।’
এ সময় বক্তারা বলেন, ১৯৯৬ সালে সন্তু লারমার নির্দেশেই নিরীহ ৩৫ কাঠুরিয়াকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে নির্মমভাবে খুন করা হয়। ১৯৯৬ সালের খুনে পরও শান্ত হয়নি।
এ সময় খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মো. লোকমান হোসাইন, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ও খাগড়াছড়ির সিনিয়র সহসভাপতি মো. নিজাম উদ্দিন, খাগড়াছড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক মো. এস এম মাসুম রানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা পরিষদের সভানেত্রী সালমা আক্তার মৌসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।