হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

আবারও বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা উদ্ধার

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 

মানিকছড়িতে বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি শহরের একটি ফার্নিচার তৈরির দোকান থেকে বিলুপ্ত প্রজাতির কিং কোবরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। আজ সোমবার সকালে দোকানের মালিক সাপের বাচ্চাটি দেখতে পেয়ে লাঠিচাপা দিয়ে ধরে প্লাস্টিকের বয়ামে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে মানিকছড়ি রেঞ্জের বন কর্মকর্তা এসে সাপের বাচ্চাটি উদ্ধার করেন।

গত ২৬ আগস্ট উপজেলার গচ্চাবিল এলাকা থেকে প্রায় ১২ ফুট লম্বা একটি কিং কোবরা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মানিকছড়ি রেঞ্জের বন কর্মকর্তা মো. আবদুল হামিদ আজকের পত্রিকা বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া সাপের বাচ্চাটি লম্বা প্রায় ২ দশমিক ৫ ফুট। কিং কোবরা ‘শঙ্খচূড়’ বা ‘রাজ গোখরা’ নামেও পরিচিত। এরা পৃথিবীর অন্যতম বিষধর সাপ। এই এলাকায় এই প্রজাতির আরও সাপ থাকতে পারে।

বন বিভাগ জানায়, সাপের বাচ্চাটিকে অভয়ারণ্যে অবমুক্ত করা হবে। ২০১২ সালের বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে ‘কিং কোবরা’ সংরক্ষিত প্রজাতি।

