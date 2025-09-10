ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ নিহত ২

খাগড়াছড়িতে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদরের চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। তাৎক্ষণিক নিহত দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানা যায়, দুজনের বাড়ি পানছড়ি উপজেলায়।