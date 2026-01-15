হালদার উপশাখা থেকে বালু তোলায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপশাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় একজনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে তিনটহরী ইউনিয়নের চেঙ্গুছড়া এলাকায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহিরা এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
জরিমানা গোনা বালু ব্যবসায়ীর নাম মো. কামাল হোসেন। তিনি মানিকছড়ি সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জারামপাড়ার জুলমত খানের ছেলে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহিরা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ইজারাবহির্ভূত হালদার উপশাখা ও আইনগত নিষিদ্ধ খাল থেকে বালু তোলা হচ্ছিল। এ জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে। অবৈধভাবে পাহাড় কাটা কিংবা বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।