হালদার উপশাখা থেকে বালু তোলায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির তিনটহরী ইউনিয়নের চেঙ্গুছড়া এলাকায় হালদা নদীর উপশাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে আজ বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপশাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় একজনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে তিনটহরী ইউনিয়নের চেঙ্গুছড়া এলাকায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহিরা এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জরিমানা গোনা বালু ব্যবসায়ীর নাম মো. কামাল হোসেন। তিনি মানিকছড়ি সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জারামপাড়ার জুলমত খানের ছেলে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহিরা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ইজারাবহির্ভূত হালদার উপশাখা ও আইনগত নিষিদ্ধ খাল থেকে বালু তোলা হচ্ছিল। এ জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয়েছে। অবৈধভাবে পাহাড় কাটা কিংবা বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

