‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জয়পুরহাট জেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ফিরোজ আলমগীর পদত্যাগ করেছেন। গতকাল রোববার বিকেলে তিনি দলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠান বলে জানা গেছে।
পদত্যাগপত্রে ফিরোজ আলমগীর দলের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অবস্থান নিয়ে অসন্তুষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, ‘সম্প্রতি এনসিপির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার বিষয়ে দলের অবস্থান আমার ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী।’
ফিরোজ আলমগীর আরও লেখেন, ‘আমি আশা করেছিলাম, বিপ্লবপরবর্তী সময়ে এনসিপি নতুন ধারার রাজনীতি শুরু করবে। কিন্তু বর্তমানে দলটি গতানুগতিক রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছে, যা আমাকে মর্মাহত করেছে।’
দলের নেতাদের উদ্দেশে ফিরোজ বলেন, ‘দল যেন শহীদ পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানায় এবং জেলা পর্যায়ের জনমতের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।’ শুধু কেন্দ্রীয় নেতাদের সিদ্ধান্তে দল চালানো হলে আন্দোলনের চেতনা হারিয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন এনসিপির এ নেতা।
জানতে চাইলে ফিরোজ আলমগীর মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর হোয়াটসঅ্যাপে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি। সেখানে পদত্যাগের কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।’
এ বিষয়ে এনসিপির জয়পুরহাট জেলার যুগ্ম সমন্বয়ক ওমর আলী বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, ফিরোজ আলমগীর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁর অভিযোগের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না।’