বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুর রহিম (৩৫) নামের এক প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার পুনট ইউনিয়নের নান্দাইলদীঘি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত আব্দুর রহিম নান্দাইলদীঘি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয়ভাবে গরু ও অন্যান্য পশুর চিকিৎসা করতেন।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, আজ দুপুরে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হন আব্দুর রহিম। তাঁকে উদ্ধার করে কালাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

