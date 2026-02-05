হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রবিউল ইসলাম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ফায়ার সার্ভিসের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রবিউল ইসলামের বাড়ি উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে।

নিহতের ছেলে জব্বার হোসেন বলেন, তাঁর বাবা রবিউল ইসলাম বাইসাইকেলে কোটচাঁদপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ফায়ার সার্ভিসের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাঁর বাবার বাইসাইকেলটিকে ধাক্বা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে যশোর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান বলেন, ‘আমি ঘটনাটি মৌখিকভাবে জেনেছি। এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।’

