ঝালকাঠি

ঝালকাঠির দুটি আসনেই এগিয়ে বিএনপি প্রার্থীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠির দুটি আসনেই এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে ঝালকাঠি-১ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও ঝালকাঠি-২ আসনে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী।

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে মোট ৯০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৪২টির ফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী মো. রফিকুল ইসলাম জামাল (ধানের শীষ) পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭১৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী ড. ফয়জুল হক (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ২৭ হাজার ১৬ ভোট। এ পর্যন্ত গণনায় বিএনপি প্রার্থী ২ হাজার ৭০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। অবশিষ্ট ৪৮টি কেন্দ্রের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে এই আসনের চূড়ান্ত ফলাফল।

অন্যদিকে ঝালকাঠি-২ (ঝালকাঠি সদর-নলছিটি) আসনে মোট ১৪৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৩টির ফলাফল পাওয়া গেছে। এই আসনে বিএনপি প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো (ধানের শীষ) পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৬৭২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী শেখ নেয়ামুল করিম (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭১৬ ভোট। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলে বিএনপি প্রার্থী ২৬ হাজার ৯৫৬ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

