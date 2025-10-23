আদালতে হাজিরা জালিয়াতি, এবার মামা-ভাগনের বিরুদ্ধে মামলা

যশোরে আসামির পরিবর্তে ভাগনে কারাগারে যাওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার যশোর কোতোয়ালি থানায় অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোজাফফর হোসেন মামলাটি দায়ের করেন।
মামলায় মামা-ভাগনে উভয়কে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সদর উপজেলার বড় ভেকুটিয়া গ্রামের মন্টুর ছেলে হাসান (৪৪) এবং তাঁর ভাগনে একই গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে শামীম আহমেদ (২৭)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, ‘মামলায় ভাগনে কারাগারে রয়েছে। মামা পলাতক। প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি, তিনি বিদেশে অবস্থান করছে। তদন্ত করে বিষয়টি জানা যাবে।’
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী দম্পতির বাড়িতে গিয়ে চাঁদাবাজি, হামলা, মারধর ও লুটপাটের ঘটনায় ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর কোতোয়ালি থানায় সাতজনের নামে মামলা হয়। ওই মামলার ৫ নম্বর আসামি ছিলেন হাসান। ২১ অক্টোবর দুপুর ১২টার দিকে আসামি শামীম আহমেদ নিজের নাম গোপন রেখে মামা হাসানের পরিচয়ে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লস্কর সোহেল রানার আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করেন।
আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। সন্ধ্যায় কোর্ট পুলিশ শামীমকে কারাগারে নিয়ে যায়। কারাগারে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও তথ্য যাচাইয়ের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁর কথাবার্তার অসংলগ্নতায় সন্দেহ করে। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাই করলে জানা যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে হাসান নয়, বরং তাঁর ভাগনে শামীম আহমেদ।
তদন্তে জানা যায়, আসামি হাসান বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন, আর তাঁর পরিবর্তে ভাগনে শামীম নিজেকে মামা হাসান পরিচয় দিয়ে কারাগারে যেতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শামীম নিজেই জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর সিনিয়র জেল সুপার আবিদ আহমেদ লিখিতভাবে বিষয়টি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে জানান। এর ভিত্তিতে বেঞ্চ সহকারী মোজাফফর হোসেন প্রতারণা ও জালজালিয়াতির অভিযোগে হাসান ও শামীমের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, নতুন জালিয়াতি মামলায় শুক্রবার শামীমকে অ্যারেস্ট দেখানো হবে।