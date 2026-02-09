হোম > সারা দেশ > যশোর

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি 

আজ দুপুরে কেশবপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক মোক্তার আলীর বাসভবনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রোববার রাত আনুমানিক ১টা ১০ মিনিটের দিকে পৌর শহরের সাবদিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কেশবপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট সাইদুর রহমান সাইদ।

লিখিত বক্তব্যে সাইদুর রহমান অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত করা, সাধারণ ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং একজন জনপ্রিয় প্রার্থীকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এই ধরনের সন্ত্রাসী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি।’ তিনি বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রশাসনের প্রতি দাবি জানানো হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে জোরালোভাবে দাবি জানিয়ে সাইদুর রহমান আরও বলেন, এই সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে। ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। কেশবপুরে নির্বাচনের সময় ভোটার, প্রার্থী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃশ্যমান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের সকল অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

এ সময় বক্তারা ঘটনাটির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা রিজাউল ইসলাম, সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি তবিবুর রহমান, পেশাজীবী বিভাগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ওজিয়ার রহমান, পৌর জামায়াতের আমির প্রভাষক জাকির হোসেনসহ দলটির স্থানীয় নেতারা।

এ বিষয়ে সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক মোক্তার আলী বলেন, ‘কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা আমি জানি না। তবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকদেব রায় বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

সম্পর্কিত

জামায়াতের নারী কর্মীকে হেনস্তা, ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

যশোরে যুবলীগ ‘ক্যাডার’ আরিফের বাড়ি থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, আটক ৪

নির্বাচনী পরিবেশ কেমন হতে পারে, সেটির একটি টেস্ট ম্যাচ ঢাকায় দেখতে পেয়েছি: হাসনাত আবদুল্লাহ

ঝিকরগাছায় আলু চাষ: বাম্পার ফলনেও লোকসান

ফুলের রাজ্যে ভোটের ঝড়ের শঙ্কায় চাষিরা

বেনাপোলে বোমা বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক আহত

যশোরে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

‘মুলা’ উপহার দিয়ে যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ

বেনাপোল বন্দর: এক বছরে যাত্রীসংখ্যা কমেছে সাড়ে ১৩ লাখ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা