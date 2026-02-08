হোম > সারা দেশ > যশোর

জামায়াতের নারী কর্মীকে হেনস্তা, ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

­যশোর প্রতিনিধি

চৌগাছায় ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের চৌগাছায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার দুটি ঘটনায় ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় একজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আজ রোববার কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র সিভিল জজ গোলাম রসুল এ-সংক্রান্ত পৃথক দুটি মামলায় সাতজনের সশরীরে হাজিরায় শুনানি শেষে এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডিতরা হলেন চৌগাছার ধুলিয়ানি ইউনিয়নের মুক্তারপুরের বাসিন্দা ইব্রাহিম হোসেন, শিমুল হোসেন ও কবির হোসেনকে ১০ হাজার করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরেক ঘটনায় হাকিমপুর ইউনিয়নের মাঠ চাকলা গ্রামের শাহাবদ্দীনকে ১০ হাজার টাকা, মুকুল ও মন্টু রহমানকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, ২ ফেব্রুয়ারি চৌগাছা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের জামায়াতের নারী কর্মীরা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চাইতে জনৈক আইতাল হোসেন ও বাদলের বাড়িতে গেলে তাঁদের লাঞ্ছিত করে ধানের শীষ প্রতীকের কর্মী ইব্রাহিম হোসেন, লিয়াকত আলী, শিমুল হোসেন ও কবির হোসেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, খাতা ও কাগজপত্র কেড়ে নেন তাঁরা। অপর ঘটনাটি ঘটে চৌগাছায় উপজেলার মাঠ চাকলা গ্রামে।

