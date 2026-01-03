হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে বিএনপি নেতাকে গুলি করে হত্যা

­যশোর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

যশোর পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ড শাখার যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেনকে (৫৫) গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শংকরপুর ইসহাক সড়কে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। ৭টা ২০ মিনিটে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিচিত্রা মল্লিক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে যশোর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, দুর্বৃত্তদের গুলিতে পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর হোসেন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে ছুটে এসেছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতরা এখনো শনাক্ত হয়নি।

রাত ৮টার দিকে জানতে চাইলে কোতোয়ালি থানার ওসি ফারুক আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। বিস্তারিত এখনো জানতে পারিনি। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি।’

সম্পর্কিত

যশোরে দুটি আসনে বিএনপির প্রার্থীসহ পাঁচজনের মনোনয়নপত্র বাতিল

খালেদা জিয়ার জানাজায় অসুস্থ হয়ে পড়া যুবকের মৃত্যু

যশোরে তীব্র শীতে কাবু জনজীবন

যশোর রেজিস্ট্রি অফিসে আগুন, পুড়েছে ২০০ বছরের দলিল-দস্তাবেজ

‘ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি’ বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ না করতে ব্যাংকের চিঠি

তীব্র শীতে নাকাল জনজীবন

কর্মসূচি থেকে ফেরার পথে পিকআপের ধাক্কায় জামায়াত নেতা নিহত

যশোরে জোট নয়, বিএনপি থেকে প্রার্থীর দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

টানা দ্বিতীয় দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যশোরে, ঠান্ডা বাতাসে দুর্বিষহ জীবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা