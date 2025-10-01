হোম > সারা দেশ > যশোর

ভারত-বাংলাদেশ শূন্যরেখায় বাবাকে চির বিদায় জানালেন মেয়ের

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

সীমান্তের শূন্যরেখায় মৃত বাবাকে শেষ দেখা মেয়ের। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারতের উত্তর ২৪ পরগনার বাশঘাটা গ্রামের বাসিন্দা জব্বার মণ্ডল (৭৪) বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল মঙ্গলবার মারা যান। অপর দিকে তাঁর মেয়ে মিতু মণ্ডলের বিবাহসূত্রে বসবাস যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল পৌরসভার পাঠবাড়ি গ্রামে। মৃত বাবার লাশ শেষবারের মতো দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিজিবি এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

পরে উভয় পক্ষের সমন্বয়ে পতাকা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠক শেষে সীমান্তের শূন্যরেখায় লাশ স্বজনদের দেখানো হয়। এ সময় উপস্থিত আত্মীয়রা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরে মরদেহ ভারতে দাফনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আত্মীয়রা বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

ঘটনাটি ঘটে আজ বুধবার যশোর ব্যাটালিয়নের ধান্য খোলা কোম্পানি দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-২৫/৬-এস-সংলগ্ন ধান্য খোলা সীমান্তে। যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) ও ভারতের ৬৭ বিএসএফ এ পতাকা বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজিবির পক্ষে ধান্য খোলা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার সেলিম মিয়াসহ পাঁচজন বিজিবি সদস্য। অপর দিকে বিএসএফের পক্ষে এ সি সঞ্জয় কুমার রায়, কোম্পানি কমান্ডার (সি কোম্পানি, মোস্তফাপুর, ৬৭ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন) ও তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচজন সদস্য।

বিজিবি সূত্র জানায়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমান্তে দায়িত্ব পালন শুধু নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মানবিক প্রয়োজনে উভয় পক্ষ সব সময় সমন্বিতভাবে কাজ করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বিজিবি ও বিএসএফের এই পদক্ষেপ সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

