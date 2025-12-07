হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

পরকীয়ার সন্দেহে ছুরিকাঘাতে গৃহবধূকে হত্যা, স্বামী আটক

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় ছুরিকাঘাতে ফারজানা বেগম (২০) নামের এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তাঁর স্বামী নুর আলীকে আটক করেছে পুলিশ।

উপজেলার নতুন ব্রিজ এলাকায় আজ রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ফারজানা বেগম একই উপজেলার লাদিয়া গ্রামের মৃত আছকির মিয়ার মেয়ে।

জানা গেছে, ফারজানা দীর্ঘদিন ধরে নতুন ব্রিজ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং একটি কোম্পানির শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পরকীয়া সন্দেহে নুর আলী তাঁর স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। ঘটনার পর নুর আলীকে পুলিশ আটক করেছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম বলেন, স্ত্রীকে হত্যার ঘটনায় এক যুবককে আটক করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা