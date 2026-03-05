হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়ায় মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো ১০ মণ মরা গরুর মাংস, বিক্রেতাকে জরিমানা

গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া প্রতিনিধি

জব্দ করা গরুর মাংস মাঁটিতে পুতে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় মরা গরুর মাংস বিক্রির দায়ে এক বিক্রেতাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তাঁর দোকান থেকে প্রায় ১০ মণ মরা গরুর মাংস জব্দ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। বুধবার (৪ মার্চ) রাত ৯টার দিকে কোটালীপাড়া উপজেলা সদরের পৌর মার্কেটের মাংস বিক্রেতা আলী আকবর গাজীর দোকানে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও  নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মিরাজ হোসেন ও কোটালীপাড়া থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।  

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মিরাজ হোসেন বলেন, ‘বুধবার একটি গরু কীটনাশকমিশ্রিত মাঠের ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মরণাপন্ন ওই গরু তড়িঘড়ি করে জবাই করা হয়। সেই মাংস ব্যবসায়ী আলী আকবর গাজী তাঁর ফ্রিজে মজুত করে রাখেন। এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে ওই কর্মকর্তা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। গরু জবাই করার আগে আমাদের দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার বিধান রয়েছে। মাংস ব্যবসায়ী এটি নেননি। এ ছাড়া ফ্রিজে গরুর মাংস, চামড়া, ভুঁড়ি ও পা একসঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন। এটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাই এসব অপরাধে মাংস বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ ছাড়া জব্দ গরুর মাংস মাটিচাপা দিয়ে পুঁতে ফেলার নির্দেশনা দেন। রাতে ওই গরুর মাংস মাটিচাপা দিয়ে পুঁতে ফেলা হয়।’

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমাদের এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।’

