মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে তুলে দেন অন্যের হাতে, দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকের টাকার জন্য এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে অন্য পুরুষদের হাতে তুলে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই নারী অনৈতিক কাজে রাজি না হওয়ায় তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকাসহ নির্যাতন চালানো হয়।
আজ সোমবার রাতে ভুক্তভোগী নারী শ্রীপুর থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এর আগে ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নির্যাতনের শিকার নারী লিখিত অভিযোগে জানান, ২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে তাঁর মাদকাসক্ত স্বামী চারজন পুরুষকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। এ সময় ঘরে চারজন অচেনা পুরুষ রেখে তিনি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। তখন ওই নারী চিৎকার করলে দরজা খুলে তাঁর স্বামী ঘরে ঢুকে নির্যাতন চালান। এরপর সাফ জানিয়ে দেন, মাদক সেবনের জন্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। এ জন্য ওই ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে অনৈতিক কাজ করতে হবে। কিন্তু ওই নারী তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়।
ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী পলাতক।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এর পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক। তাঁকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হবে।’