হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে রকেট এজেন্টের প্রায় ২৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ডাচ্‌-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট) এজেন্টের প্রায় ২৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকেলে মহানগরীর বাসন থানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ জানান, বিকেল সোয়া ৪টার দিকে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দুই কর্মী ম্যানেজার হাবিবুর রহমান ও তাঁর সহকারী সোহরাব মোটরসাইকেলে চড়ে মহানগরীর ব্যস্ততম ভোগড়া বাইপাস শাখা থেকে টাকা নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচাবাজারের পশ্চিম পাশে কাজিম উদ্দিন চৌধুরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালে তিনটি মোটরসাইকেলে আসা ছয়জন ছিনতাইকারী তাঁদের গতিরোধ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা পর পর কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় এবং দুই কর্মীকে মারধর করে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ওসি জানান, এ সময় ছিনতাইকারীদের হামলায় ম্যানেজার হাবিবুর রহমান আহত ও প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার পর পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু আলামত সংগ্রহ করেছি। অপরাধীদের শনাক্ত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।’

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে অটোচালকদের মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তি

গাজীপুরে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের জেরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

‎টঙ্গীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদক, হাতবোমাসহ আটক ৩৫

নারীর গোসলের ভিডিও ধারণের অভিযোগে যুবককে সালিসে পিটিয়ে হত্যা

শ্রীপুরে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড-লাঠিপেটা

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী

শ্রীপুরে বাস দুর্ঘটনায় মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ আহত ২

টাকা না পেয়ে টঙ্গী সম্মিলিত ব্যাংক গ্রাহকদের বিক্ষোভ, কর্মকর্তা অবরুদ্ধ ‎

কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে হোটেল ব্যবসায়ী নিহত, অভিযুক্ত এক পরিবারের ৩ জন আটক

কালীগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন স্কুলশিক্ষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা