গাজীপুরে পিকআপের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত, আহত ৫

গাজীপুর মহানগরীতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে পাঁচজন। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে সদর মেট্রো থানার তেলিপাড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানাতে পেরেছে পুলিশ। তার নাম এমদাদুল হক। সে গাজীপুর মহানগরীর দক্ষিণ সালনা এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে।
আহত ব্যক্তিদের গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে তাৎক্ষণিক তাদের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৮টার দিকে মহানগরীর তেলিপাড়া এলাকায় ইউটা গার্মেন্টসের সামনে ঢাকাগামী একটি পিকআপ ভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়। স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মোহাম্মদ আবুল ফজল জানান, সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া দুজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এ ঘটনায় আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।
গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে। তাদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।