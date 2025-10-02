কালিয়াকৈরে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এসে নৌকাডুবি, ২ শিশু নিখোঁজ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় তুরাগ নদে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এসে নৌকা ডুবে দুই শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চাপাইর সেতুর পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ শিশুরা হলো হিজলতলী এলাকার স্বপনের আড়াই বছরের মেয়ে অঙ্কিতা বিশ্বাস ও একই এলাকার তাপশের সাত বছরের ছেলে তন্ময় মনি দাশ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জন উপভোগ করতে অঙ্কিতা ও তন্ময় তাদের পরিবারের সঙ্গে একটি ছোট ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ওঠে। নৌকাটি চাপাইর সেতুর পশ্চিম পাশে পৌঁছালে আরেকটি বড় ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খায়। মুহূর্তেই ছোট নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকায় থাকা নারী-পুরুষসহ কয়েকজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও ওই দুই শিশু পানিতে তলিয়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা শিশু দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে ডুবুরি দল না পৌঁছানোয় উদ্ধার অভিযান শুরু করা সম্ভব হয়নি।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, নৌকাডুবির ঘটনায় দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার সকালে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালাবে।