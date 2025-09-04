হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে মুদিখানা মার্কেটে আগুন, ৫ ইউনিটের সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর প্রতিনিধি

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানসনের পেছনে আব্দুস সুবহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে (মুদিখানা মার্কেট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে মুদিখানা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানাধীন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শাপলা ম্যানসনের পেছনে আব্দুস সুবহানের কাঁচাবাজার ও মার্কেটে (মুদিখানা মার্কেট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রথমে একটি দোকানে আগুন লাগলেও মুহূর্তেই আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে মার্কেটের বিভিন্ন দোকানের সমস্ত মালামাল পুড়ে গেছে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ মামুন জানান, সকালে খবর পেয়ে প্রথমে ভোগড়া মডার্ন ফায়ার সার্ভিস থেকে তিনটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে থাকায় পরে জয়দেবপুর থেকে আরও দুই ইউনিটসহ মোট পাঁচটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

তিনি আরও জানান, ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৭টা ২০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তদন্ত সাপেক্ষে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

সম্পর্কিত

কাপাসিয়ায় বিএনপির শোভাযাত্রায় হিটস্ট্রোকে এক কর্মীর মৃত্যু

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘অচেতন হলে পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে ফের নির্যাতন চালানো হয়’

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্পট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত

শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে মারধরের শিকার সওজ কর্মী

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

গাজীপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা