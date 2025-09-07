হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা, র‍্যাবের গাড়ি আটকাল স্থানীয়রা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

র‍্যাব সদস্যদের গাড়ি আটকে রাখেন স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্যরা এক ব্যবসায়ীকে আটক করার চেষ্টা করলে তাঁদের অবরুদ্ধ করেন স্থানীয় লোকজন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটকচেষ্টার শিকার ব্যবসায়ী মো. মোশাররফ হোসেন (৪৫)। তিনি উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী বরামা চৌরাস্তা এলাকার ব্যবসায়ী।

ভুক্তভোগীর মামা মো. আফাজ উদ্দিন অভিযোগ করেন, বিকেল ৪টার দিকে র‍্যাবের দুটি গাড়িতে করে ১৫ সদস্যের একটি দল মোশাররফের দোকানে তল্লাশি শুরু করে। এ সময় র‍্যাব সদস্যরা দোকানের ভেতরে একটি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে দাবি করে তাঁকে মারধর করে হাতকড়া লাগিয়ে তাঁদের গাড়িতে তোলেন। বিষয়টি আশপাশের ব্যবসায়ীরা বুঝতে পেরে সবাই জড়ো হন। এ সময় উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরুদ্ধ ফেলে।

আফাজ উদ্দিন আরও জানান, গত শুক্রবার রাতে জহিরুল ইসলাম লিটন নামের এক সন্ত্রাসী তাঁর ভাগনে মোশাররফের দোকানে এসে চাঁদা দাবি করে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেন। সে জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে জনতা। এর জেরে সন্ত্রাসী লিটন অস্ত্র দিয়ে ফাঁসাতে চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। অবরুদ্ধ র‍্যাব সদস্যদের উদ্ধার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

ধর্ষণের শিকার বিধবা, ছদ্মবেশে আসামি ধরলেন কনস্টেবল

গাজীপুরে মুদিখানা মার্কেটে আগুন, ৫ ইউনিটের সোয়া ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

কাপাসিয়ায় বিএনপির শোভাযাত্রায় হিটস্ট্রোকে এক কর্মীর মৃত্যু

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘অচেতন হলে পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে ফের নির্যাতন চালানো হয়’

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্পট্রাকের চালক ও সহকারী নিহত

শ্রীপুরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে মারধরের শিকার সওজ কর্মী

শ্রীপুরে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া সেই শীর্ষ সন্ত্রাসী ফের গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্কুলের মাঠে কুটির শিল্প মেলা, লটারির নামে চলছে রমরমা জুয়া

শ্রীপুরে ২০ একর জমি উদ্ধার বন বিভাগের, অর্ধেক জমিতে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা