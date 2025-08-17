হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জামায়াত নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতলগ্রামের বাগুরার বিলের ধারে তাঁর লাশ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

নিহত নজরুল ইসলাম (৩৪) নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রাম ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠনের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামের মৃত তোফাজ্জল ইসলামের ছেলে।

পরিবারের লোকজন জানায়, নজরুল ইসলাম শীতল গ্রামের বাজারে একটি মনিহারি দোকানের পাশাপাশি বিকাশের ব্যবসা করতেন। তিনি মাঝেমধ্যেই দোকানেই রাত কাটাতেন। পরিবারের লোকজন মনে করছেন গতকাল শনিবার রাতে দোকানদারি শেষ করে তিনি ওখানেই ঘুমিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, রোববার সকালে হাঁটাহাঁটি করার সময় লোকজন বিলের ধারে রাস্তার পাশে এক ব্যক্তিকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পান। পরে সেখানে গিয়ে দেখেন গলাকাটা একটি মরদেহ পড়ে আছে। পরে নিহতের পরিবার ও পুলিশকে তাঁরা খবর দেন।

নিহতের ছোট ভাই নাজিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমার ভাই বিকাশের ব্যবসা করতেন। অনেক সময় অনলাইন জুয়াড়ি ও হ্যাকাররা অবৈধভাবে টাকা তুলতে আসত। তিনি এসব কাজে রাজি ছিলেন না। বেশ কয়েক দিন হলো তারা আমার ভাইকে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। এরই জেরে আমার ভাইকে গত রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় গলা কেটে হত্যা করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এলাকায় অনলাইন জুয়াড়ি ও হ্যাকারদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করলেই আমার ভাইয়ের হত্যার সঙ্গে কারা জড়িত ছিল সহজেই বের হয়ে আসবে।’

নাকাই ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘নজরুল ইসলাম সংগঠনের জন্য একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচন এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে মাঠে নেমেছে পুলিশ।

সম্পর্কিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা