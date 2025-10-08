হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ছাত্রী ধর্ষণ, সাভার থেকে যুবক গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় সাভারের ইমান্দিপুর এলাকা থেকে যুবক গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

স্কুলছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের অভিযোগে ঢাকার সাভার থেকে শাকিল আহমেদ ওরফে মিম (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। র‍্যাব-৫ জয়পুরহাট ক্যাম্প ও র‍্যাব-৪-এর একটি যৌথ দল গতকাল মঙ্গলবার সাভারের ইমান্দিপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে সাদুল্যাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

আজ বুধবার র‍্যাব-৫ জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব জানায়, গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরের এক স্কুলছাত্রীকে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণের ঘটনায় এজাহারনামীয় আসামি শাকিল ওরফে মিম। তদন্তে জানা যায়, ভিকটিমের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও গোপনে ধারণ করেন রায়হান নামের এক আসামি। পরে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও দিয়ে ভিকটিমকে ভয়ভীতি দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করেন রায়হান। এরপরে ওই ভিডিও সরবরাহ করা হয় শাকিলের কাছে, তিনিও ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে ভিকটিমকে নিজের দোকানঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে সাদুল্যাপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন

র‍্যাব আরও জানায়, সাইবার অপরাধ, ব্ল্যাকমেল, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

