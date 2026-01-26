হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোবিন্দগঞ্জের কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় পুলিশের ওপর হামলা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেলও ভাঙচুর করেছে। গতকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন গোবিন্দগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সেলিম রেজা ও উপপরিদর্শক (এসআই) কায়েস।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং কাটাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জোবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে যায়। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যানের বাড়ির ভেতরে পুলিশ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে মারধর করেন। একপর্যায়ে হামলাকারীরা পুলিশের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে।

পরে পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) এবিএম রশীদুল বারীর নেতৃত্বে একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

আ.লীগ ছাড়া নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে: জাপা মহাসচিব

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

গাইবান্ধায় ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মারা গেলেন মা, এলাকায় শোকের ছায়া

গাইবান্ধায় বিএনপির ২ গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

গাইবান্ধা-৩: এনসিপির বিতর্কিত জেলা আহ্বায়ক খাদেমুল ইসলাম খুদি বিদ্রোহী প্রার্থী

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ: গ্রেপ্তার আতঙ্কে লাপাত্তা চেয়ারম্যান, সেবা বন্ধ

গাইবান্ধায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ গ্রেপ্তার

গাইবান্ধায় ট্রেনের বগি থেকে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা