গাইবান্ধায় ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মারা গেলেন মা, এলাকায় শোকের ছায়া

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আছিয়া বেগম (৪৮) নামের এক নারী। গতকাল শুক্রবার উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নের নীলকুঠি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
আছিয়া বেগম নীলকুঠি গ্রামের রহিম উদ্দিনের স্ত্রী। এই দম্পতির ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৮) গতকাল হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে জানা গেছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আশরাফুল ইসলাম ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে ঢাকায় জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হওয়ার পর তিনি হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। দুপুরের দিকে আশরাফুলের মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। ছেলের মৃত্যুর খবর শোনামাত্রই তাঁর মা আছিয়া বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বজনেরা জানায়, তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও শোকে তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে বিকেলে মারা যান। অন্যদিকে চোখের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু এবং ঢাকায় ছেলের মৃত্যুর সংবাদে আশরাফুলের বাবা রহিম উদ্দিনও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আশরাফুলের চাচা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আশরাফুল খুব দায়িত্বশীল ছেলে ছিল। পরিবারের হাল ধরতে ঢাকায় কষ্ট করে চাকরি করত। শুক্রবার নামাজের সময় এমনভাবে তাকে হারাতে হবে, এটা আমরা কল্পনাও করিনি। ছেলের শোকেই তার মা চলে গেল। এক দিনে আমাদের পরিবারের যেন সব হারাল।’