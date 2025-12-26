গ্রাম্য বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত, বাড়িঘর ভাঙচুর

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় সাইফুল সরদার ওরফে সাইফেল (৪৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ইসমাইল মোল্যা নামের আরেক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন।
নিহত সাইফুল সরদার উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিদ্যাধর-ব্রাহ্মণ জাটিগ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য সৈয়দ শরীফুল ইসলামের (মেম্বার গ্রুপ) সমর্থক বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিদ্যাধর-ব্রাহ্মণ জাটিগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এক পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন ৩ নম্বর ইউপি সদস্য সৈয়দ শরীফুল ইসলাম এবং অপর পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন শাহাদাৎ হোসেন খোকন মিয়ার ছেলে জুয়েল মিয়া (৩৮)। পুলিশ জানায়, জুয়েল মিয়া একটি মামলায় কারাভোগের পর প্রায় এক মাস আগে জামিনে মুক্ত হন।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে জুয়েল মিয়ার নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দল সৈয়দ শরীফুল ইসলামের সমর্থকদের বাড়িতে অতর্কিত হামলা করে। এ সময় তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সাইফুল সরদার ওরফে সাইফেলসহ কয়েকজনকে কুপিয়ে জখম করে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে খুলনা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
ইউপি সদস্য সৈয়দ শরীফুল ইসলামের অভিযোগ, গ্রাম্য বিরোধের জেরে জুয়েল মিয়ার নেতৃত্বে তাঁর সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এতে সাইফুল সরদার নিহত হন এবং ১০-১৫টি বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়।
তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত জুয়েল মিয়া পলাতক থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এদিকে এই ঘটনায় গ্রামটিতে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পাশাপাশি অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে৷ এ ছাড়া এই ঘটনায় শফিক মিয়া ও আয়ুব মিয়া নামে জুয়েল গ্রুপের দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
সহকারী পুলিশ সুপার (মধুখালী সার্কেল) মো. আজম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মেম্বার গ্রুপ ও জুয়েল গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বর্বরতা চলছে। পাশাপাশি দুই গ্রুপের মধ্যে একাধিক পাল্টাপাল্টি মামলা রয়েছে এবং মামলাগুলো আদালতে বিচারাধীন। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে জুয়েল পলাতক ছিলেন এবং কিছুদিন আগে একটি মামলায় গ্রেপ্তার হলেও এক মাস আগে জামিনে বের হয়ে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বে রাত ৩টার দিকে মেম্বার গ্রুপের ওপর হামলা করা হয় এবং একজন নিহত হয়েছেন। ঘটনার পর ভোররাতে আমরা ছুটে এসেছি এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া বেশকিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’