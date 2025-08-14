হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা লাভলু গ্রেপ্তার

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

সাগর আহমেদ লাভলু। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতৈল ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাগর আহমেদ লাভলুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে বাঁশতৈল বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাগর আহমেদ লাভলু বাঁশতৈল ইউনিয়নের গাইরাবেতিল গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

৪ আগস্ট ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কসংলগ্ন গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলিতে হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়।

এ ঘটনায় গত ৭ অক্টোবর টাঙ্গাইলের আদালতে ১০০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন হিমেলের মা নাসিমা বেগম। ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে লাভলুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে তাঁকে টাঙ্গাইল জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

