সাংবাদিকতা ও মিডিয়ার সেরাদের পুরস্কার দেবে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম

সাংবাদিকতা ও মিডিয়ায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’। ২৫ অক্টোবর (শনিবার) রাজধানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৯টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হবে।
রাজধানীর আল করিম লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এ ঘোষণা দেন ডিজিটাল মিডিয়া ফোরামের (ডিএমএফ) সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিএমএফের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যসহ অ্যাওয়ার্ডের জুরি বোর্ডের সদস্যরা।
সংবাদ সম্মেলনে মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল সাংবাদিকতা ও ইনোভেশনে উৎসাহিত করা, গণমাধ্যমকে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এগিয়ে নেওয়া এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়াই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। অনলাইন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আমরা সাংবাদিকতা পেশাকে আরও শক্তিশালী করতে চাই এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল মিডিয়ার সম্ভাবনাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে চাই।’
তিনি আরও জানান, সাংবাদিকদের কাছ থেকে ৩ থেকে ১৫ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত রিপোর্ট ও ডিজিটাল কনটেন্ট লিংক আহ্বান করা হবে। প্রধান অনুষ্ঠান ২৫ অক্টোবর (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদনের লিংক: www.dmfbd.com
ডিএমএফ সম্পর্কে
ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম (ডিএমএফ) ২০২৩ সালের ১৭ জুন আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এটি দেশের ডিজিটাল সাংবাদিক ও মিডিয়া পেশাজীবীদের একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে এবং তার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে।
পুরস্কারের ক্যাটাগরি (২০২৫)
১. সেরা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট (ডিজিটাল)
২. সেরা বিজনেস রিপোর্টিং (ডিজিটাল)
৩. সেরা ফিচার/স্টোরিটেলিং
৪. সেরা করপোরেট ডিজিটাল কমিউনিকেশনস টিম
৫. সেরা ডিজিটাল ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন
৬. সেরা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার (ইতিবাচক অবদান)
৭. উদীয়মান ডিজিটাল সাংবাদিক (Emerging Journalist)
৮. ডিজিটাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড
৯. লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড
১০. জুরি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড
১১. অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা
১২. প্রযুক্তি সাংবাদিকতা
১৩. মফস্বল সাংবাদিকতা
১৪. আলোচিত সংবাদ
১৫. সমাজে প্রভাব (Impact on Society)
১৬. প্রবাস সাংবাদিকতা
১৭. মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট
১৮. ক্রীড়া সাংবাদিকতা
১৯. বিনোদন সাংবাদিকতা
জুরি বোর্ড (২০২৫)
কামরুল ইসলাম—ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ঢাকা পোস্ট
উদয় হাকিম—সম্পাদক, ঢাকা বিজনেস
পলাশ মাহমুদ—অনলাইন এডিটর, কালবেলা
বদরুল আলম নাবিল—সম্পাদক, মাইটিভি
কাজী আওলাদ হোসেন—সম্পাদক ও প্রকাশক, বাংলা ৫২ নিউজ
রুহুল আমিন রনি—এজিএম ও লিড, প্রথম আলো (ডিজিটাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট)
মিজানুর রহমান সোহেল—হেড অব অনলাইন, ভোরের কাগজ
মইন বকুল—হেড অব অনলাইন, আমাদের সময়
সরাফাত হোসেন—হেড অব ডিজিটাল, দৈনিক ইত্তেফাক
রাজীব খান—হেড অব ডিজিটাল মিডিয়া, চ্যানেল ২৪
আজাদ বেগ—ডিজিটাল গ্রোথ এডিটর, দ্য ডেইলি স্টার
এম এ এইচ এম কবির আহম্মেদ—হেড অব ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়া, আরটিভি
সিরাজুল ইসলাম সুমন—হেড অব ডিজিটাল সেলস, আজকের পত্রিকা
গৌতম মণ্ডল—অনলাইন ইনচার্জ, সমকাল
লুৎফী চৌধুরী—কো-ফাউন্ডার ও সিইও, অ্যাডফিনিক্স
ডা. তৃণা ইসলাম—হেড অব অপারেশনস, দ্য বিজনেস ডেইলি
সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন রায়হান রবিন, ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও ডিএমএফ জেনারেল সেক্রেটারি। সঞ্চালনা করেন ডা. তৃণা ইসলাম।