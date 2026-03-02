মোহাম্মদপুরে গ্যারেজে প্রাইভেট কারের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

রাজধানীর মোহাম্মদপুর হুমায়ুন রোডে একটি গাড়ির গ্যারেজে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি রাখা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প হুমায়ুন রোডে মনার গ্যারেজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা ব্যক্তিরা হলেন গ্যারেজের মালিক মো. মনা (৪০), রেহান বাদল (২৩), তারেক রহমান (২৩), ইফরান (১৮), আজাদ (৫৫), মিরাজ (৩৬), আকাশ (২৫) ও জনি (৩৫)।
গ্যারেজের মালিক মো. মনা জানান, দুপুরে একটি প্রাইভেট কার গ্যারেজে নিয়ে আসা হয় মেরামতের জন্য। গ্যারেজের ভেতর রেখে সেটির ইঞ্জিন ও গ্যাসলাইনের কাজ করা হচ্ছিল। এ সময় ভেতরে বেশ কয়েকটি গাড়িতে সব কর্মচারীরা একসঙ্গে কাজ করছিল। তখন হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে গ্যারেজের ভেতর থাকা মালিকসহ, কর্মচারীরা দগ্ধ হন। ঘটনার পরপরই তাঁদেরকে উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।
মনা আরও জানান, প্রাইভেট কারটির গ্যাস লিকেজ থেকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
বার্ন ইনস্টিটিউটে জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, তাঁদের শরীরের সর্বোচ্চ ১ থেকে ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এর মধ্যে ইফরানের শরীরের ১৬ শতাংশ ও তারেকের ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের দুজনকে ভর্তি রাখা হয়েছে। অন্যদের চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।