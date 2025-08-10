শপিং মল, গণপরিবহনে ধাক্কা মেরে টাকা-স্বর্ণ চুরি করতেন তাঁরা

রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মল থেকে ধাক্কামারা চক্রের দুই নারী সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে তেজগাঁও থানা-পুলিশ। গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার (১০ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন যুথী আক্তার শ্রাবন্তী ওরফে যুথী আক্তার জ্যোতি ওরফে লিমা আক্তার (২২) এবং শাহনাজ বেগম (৪২)। তাঁদের মধ্যে যুথী আক্তার চক্রটির লিডার।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শপিং মলের সপ্তম তলার লিফটের সামনে এক নারী ক্রেতাকে ধাক্কা দিয়ে তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নগদ ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন তাঁরা। টাকা হারানোর বিষয়টি বুঝতে পেরে ওই নারী স্বামীসহ চিৎকার করলে শপিং মলের নিরাপত্তাকর্মীরা ছুটে এসে দুই নারীকে আটক করেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা আরও দুজন সহযোগী কৌশলে পালিয়ে যান।
ঘটনাস্থলে থাকা আরও দুই নারী এ সময় জানান, একই চক্র তাঁদের কাছ থেকেও যথাক্রমে ১ লাখ টাকা ও একটি স্বর্ণের টিকলি (মূল্য প্রায় ৬৪ হাজার ৫০০ টাকা) এবং ১০ হাজার টাকা চুরি করেছে।
পরে নারী পুলিশের সহায়তায় যুথী আক্তারের ব্যাগ তল্লাশি করে নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং স্বর্ণের টিকলি উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, যুথী আক্তার একটি আন্তজেলা পকেটমার চক্রের নেতৃত্ব দেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা শপিং মল, বাজার, রাস্তা ও গণপরিবহনে ধাক্কা মেরে মানুষের টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার চুরি করে থাকে। যুথীর বিরুদ্ধে রাজধানীসহ বিভিন্ন থানায় ১৪টি মামলা রয়েছে।
এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।