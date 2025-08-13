হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার সাঁড়াশি অভিযান গ্রেপ্তার পেশাদার ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩০ জন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে মঙ্গলবার সকালে ছিনতাইকারীর হামলার শিকার হয়ে আহত হন ডিএমপির প্রটেকশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (বঙ্গভবন নিরাপত্তা) মো. সুমন রেজা। এই ঘটনার পরই কারওয়ান বাজার ও আশপাশের এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে তেজগাঁও থানা পুলিশ। এতে ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও আশপাশ এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে পেশাদার ছিনতাইকারীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারদের মধ্যে পেশাদার সক্রিয় ছিনতাইকারী, মাদকসেবী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে। তেজগাঁও থানা পুলিশ এই অভিযান চালায়।

গ্রেপ্তারের পর তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এর আগে মঙ্গলবার ডিএমপি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে কারওয়ান বাজার সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক সার্জেন্ট রেজা-ই-আলম দস্তগীর এক ছিনতাইকারীর হাতে ছুরি দেখে তাকে আটক করতে যান। তখন ছিনতাইকারী মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ দিয়ে দৌঁড়ে কারওয়ান বাজারের দিকে পালাতে থাকে। সেই সময় কারওয়ান বাজার থেকে সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে পুলিশ কর্মকর্তা এডিসি সুমন রেজা গাড়ি থেকে নেমে ছিনতাইকারীকে আটকের চেষ্টা করেন। ছিনতাইকারী তখন তার হাতে থাকা ছুরি দিয়ে এডিসি সুমন রেজাকে আঘাত করেন। ছিনতাইকারীর আঘাতে এডিসি সুমন রেজার ডান হাতের মধ্যমাংশে অনেকটা কেটে যায় এবং ছিনতাইকারী পালিয়ে যায়।

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মহানগরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তায় অপরাধের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়েছেন মো. সুমন রেজা। তার এই সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধ পুলিশ বাহিনীর সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

