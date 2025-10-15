রূপনগরে ‎আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে জানে না ফায়ার সার্ভিস

মিরপুর রূপনগরের শিয়ালবাড়িতে রাসায়নিকের গুদামের আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে তা জানা নেই বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক কাজী নাজমুজ্জামান।
আজ বুধবার রূপনগরে দুর্ঘটনাকবলিত গুদামের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
কাজী নাজমুজ্জামান বলেন, আমাদের অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে কেমিক্যাল অপসারণ এবং সম্পূর্ণভাবে তা নির্বাপণ করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। ঠিক কত সময় লাগবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।
তিনি আরও বলেন, গার্মেন্টসের আগুন সম্পূর্ণভাবে নেভানো হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিকের আগুন নেভাতে সময় লাগবে। এসব রাসায়নিকের কারণে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হয়েছে, যা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা করছে। ঘনবসতির কারণে আমাদের কার্যক্রমের সমস্যা হচ্ছে, ফলে আমরা মাইকিং করে সবাইকে দূরে থাকতে বলছি।
রাসায়নিকের গুদামে আরও লাশ রয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, গুদামের মূল গেট খোলা হয়েছে। ভেতরে প্রচুর ধোঁয়া রয়েছে, পুরোপুরি অগ্নিনির্বাপণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর বলতে পারব আর কোনো মৃতদেহ রয়েছে কিনা। তবে এই পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি, ভেতরে আর কোনো মৃতদেহ নেই।
অবৈধ রাসায়নিকের গুদাম উচ্ছেদে ফায়ার সার্ভিস কাজ করছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।