রাজধানীর আরামবাগে মেরামতের সময় এসি বিস্ফোরণ, দগ্ধ ২ কর্মী

রাজধানীর আরামবাগে এসি মেরামতের দোকানে বিস্ফোরণে দুজন কর্মচারী আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন, তামিম (২৩) ও বিল্লাল হোসেন শুভ (২১)। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে আরামবাগ ওয়ান্ডার্স ক্লাবের পাশে ‘মিউচুয়াল রেফ্রিজারেটর’ নামে একটি দোকানে এই ঘটনা ঘটে।
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. আরাফাত হোসেন শাওন জানান, সন্ধ্যায় দোকানে এসি মেরামতের কাজ করছিলেন দুজন। এসিতে গ্যাস ভরার সময় কোনো ভুলের কারণে সেখান থেকে বিস্ফোরণ হয়। এতে দগ্ধ ও আহত হন শুভ ও তামিম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে নিয়ে আসা হয়। বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা শেষে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আহত দুজনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তারা দগ্ধসহ, তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়েছে। ঘটনাটি মতিঝিল থানা–পুলিশকে অবগত করা হয়েছে।