দৌলতপুরে ড্রেজারের দাপট বন্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  

আবাদি জমিতে ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধের দাবিতে গ্রামবাসীর মানববন্ধন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজার এলাকায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে মানববন্ধন করেছেন গ্রামবাসীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজারে কয়েক শ মানুষ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে ড্রেজার বন্ধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এ দাবি পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এ সময় ‘বালুখেকোদের দৌরাত্ম্য আর নয়’, ‘আবাদি জমি বাঁচাও’ ইত্যাদি স্লোগান দেন তাঁরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাঘুটিয়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা তাজুল ইসলাম, ওমর আলী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, জয়নগর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক বিএসসি, বাঘুটিয়া ইউনিয়নের সদস্য ইকবাল হোসেন, আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন, শাহজাহান মাস্টার, আবদুল লতিফ মিয়া প্রমুখ।

জানা গেছে, দৌলতপুরে ড্রেজারে বালু তোলায় হুমকির মুখে পড়েছে আবাদি জমি, বসতভিটা ও পরিবেশ। অবৈধভাবে বালু তোলার কারণে উপজেলার বাঘুটিয়া, পারুরিয়া, বাচামারা, ইসলামপুর, জোতকাশি ও পাচুরিয়া মৌজার উর্বর কৃষিজমি ধ্বংসের হুমকিতে পড়েছে। রাত-দিন ড্রেজারের মাধ্যমে বালু উত্তোলন চলছে। নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে আবাদি জমি ও বসতভিটা। হুমকির মুখে পড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাটবাজারসহ অসংখ্য স্থাপনা।

এ বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিয়ান নুরেন বলেন, ‘অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। মানববন্ধনের খবর পেয়েছি। ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হবে।’

