ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার ৪

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে ফুল নিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে যাওয়ার পথে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে প্রায় ৩০–৪০ জনের একটি দল ধানমন্ডি ২৭ নম্বর সড়কের দিক থেকে মিছিল নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে আসে। তবে সেখানে পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বাধা দিলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় মিছিল থেকে তিন নারী ও এক পুরুষসহ চারজনকে আটক করে কলাবাগান থানা-পুলিশ। পরে তাঁদের থানায় নিয়ে গিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।
কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফজলে আশিক বলেন, ওই ব্যক্তিরা হাতে ফুল নিয়ে মিছিল করতে করতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আসছিলেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আওয়ামী লীগের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের স্মরণে ৭ মার্চ দিনটি রাষ্ট্রীয় ও দলীয় উদ্যোগে পালন করা হতো। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-আন্দোলনের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করার পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসে। পরে অন্তর্বর্তী সরকার ৭ মার্চসহ কয়েকটি জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এবার ৭ মার্চ ঘিরে উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মসূচির খবর পাওয়া যায়নি।
