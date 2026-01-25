রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন খায়রুল হোসেন কামরুল (২০) ও মো. ইয়াসিন (২৭)। তাঁরা একই মোটরসাইকেলে ছিলেন।
গতকাল শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। প্রথমে রাত ১১টায় খায়রুলকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এর কিছু সময় পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহত ইয়াসিনও মারা যান।
হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে আসা মাহাদি ইসলাম জানিয়েছেন, শনির আখড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় রাতে মুরগি বহনকারী একটি ট্রাক কামরুল ও ইয়াসিনের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তাঁরা। সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়।
এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত দুজনের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।