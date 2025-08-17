হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক আবু তালেব মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ‎হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

দুপুরে এক শোক বার্তায় কারা অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।

‎শোক বার্তায় বলা হয়, ‘কারা পরিবারের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) মো. আবু তালেব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ রোববার সকাল সোয়া ছয়টায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ‎হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ‎গভীরভাবে শোকাহত।’

‎শোক বার্তায় আরও বলা হয়, ‘তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।’

সম্পর্কিত

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

লালবাগে গণপিটুনিতে ১০ মামলার আসামি ‘কিলার বাবু’ নিহত

গাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন, তিন ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

সাবরেজিস্ট্রার নেই, টঙ্গীতে জমি বেচাকেনা বন্ধ

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, দুপুরের মধ্যেই আবার নোংরা: ডিএনসিসির প্রশাসক

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না দিলে ইউনূসের পরিণতি হাসিনার ১০ গুণ খারাপ হবে: কাদের সিদ্দিকী

বেগুনবাড়িতে পানির বোতল বিক্রি করছিলেন বৃদ্ধা, প্রাণ গেল মোটরসাইকেলের ধাক্কায়

বসুন্ধরার সেই ভবনে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারান আরও দুই শ্রমিক

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা