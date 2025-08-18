হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আ.লীগের সাবেক নেতা শরীফুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সিটিটিসির অভিযানে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শরীফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং ওয়ারী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এফ এম শরীফুল ইসলামকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সিটি সাইবার ক্রাইম অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ডিএমপি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল আনুমানিক ৪টা ৪৫ মিনিটে ওয়ারী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিটিটিসি সূত্র জানায়, তাদের সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের এই নেতা ওয়ারী থানা এলাকায় অবস্থান করছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শরীফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে সিটিটিসি।

সম্পর্কিত

জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রদলের ২ পক্ষের হাতাহাতি

বালিয়াকান্দির আবাসন প্রকল্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

সাবেক স্ত্রীকে সংসারে রাজি করাতে না পেরে সৎছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা: র‍্যাব

জাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে ৪৭ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, সময় বাড়ানোর দাবি

ধারের টাকা চাওয়ায় শিক্ষিকার ভিডিও ফাঁসের হুমকি শিক্ষকের

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে এনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

জাবিতে নানা আয়োজনে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনকে স্মরণ

শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

গৃহবধূকে হত্যার দায়ে স্বামী পরিচয় দেওয়া যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা