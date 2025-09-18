হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর দক্ষিণখানে বাসা থেকে খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর দক্ষিণখানে রিনা মনিকা কস্তা (৪৩) নামের এক খ্রিষ্টান নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে দক্ষিণখানের পশ্চিম মোল্লারটেক কাজী অফিসের মোড় সংলগ্ন একটি বাড়ির ফ্ল্যাট থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

রিনা মনিকা কস্তা গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার দড়িপাড়া গ্রামের সঞ্জু রোজারিওর মেয়ে এবং একই এলাকার হিউবার্ট কস্তার স্ত্রী। তাঁর দুই ছেলেসন্তান রয়েছে।

রিনা মনিকা কস্তার ছোট ছেলে অন্তর রোজারিও আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে ফোনে জানতে পারেন, মা ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছেন। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও দরজা খোলেননি। কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া যায়নি। পরে বড় ভাই জানালা দিয়ে মায়ের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

অন্তর রোজারিও দাবি করেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে ফয়সাল (২৮) নামে এক যুবকের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁদের বাসায় আসতেন।

অন্তর অভিযোগ করে বলেন, ‘বাসায় প্রায়ই ফয়সালের সঙ্গে মায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা হতো। ঘটনার আগেও ফয়সালের সঙ্গে মায়ের তর্কবিতর্ক, এমনকি হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে ফয়সাল পাশের ঘরে চলে যান আর মা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। মায়ের মরদেহ উদ্ধারের পর ফয়সল পালিয়ে যান।’

এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে ১১টার দিকে খবর পেয়ে তাঁরা দরজা ভেঙে ওই নারীর মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন।

এসআই শাহীন আলম আরও জানান, মনিকা কস্তা ও তাঁর স্বামী হিউবার্ট কস্তার মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে তিন বছর ধরে তাঁরা আলাদা থাকেন। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

ব্যাংক কার্ড থেকে বিকাশে ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক গ্রেপ্তার

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেপ্তার ৭

রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

ছাত্রলীগ নেতার পক্ষে আদালতে দাঁড়ালেন জামায়াতপন্থী আইনজীবী

কথিত সেই গোয়েন্দা এনায়েত করিম আরও দুই দিনের রিমান্ডে

জাকসুতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ ১৮ সেপ্টেম্বর

‘মামলাজট কমাতে সহায়তা করতে পারে গ্রাম আদালত’

অ্যাডিশনাল ডিআইজি জালাল উদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা