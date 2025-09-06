হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

গজারিয়া (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী । ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’

শনিবার (৬ আগস্ট) বিকেল মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় সদ্য স্থাপিত গুয়াগাছিয়া পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে বেলা ২টার দিকে কোস্ট গার্ডের গজারিয়া স্টেশন পরিদর্শন করেন।

এ সময় ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক, জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাত, পুলিশ সুপার মু. সামসুল আলম সরকার উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ক্যাম্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তখন সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি ছিল একটা পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের। সরকার সেটা করেছে। আমরা সে জন্য প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাই।’

উল্লেখ্য, উপজেলা গুয়াগাছিয়াসংলগ্ন নদী ও স্থলে পথে দীর্ঘদিন যাবৎ সংঘটিত হওয়া নৌ ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও অবৈধ বালুমহালের নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে গত ২২ আগস্ট গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে অস্থায়ীভাবে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত হয়।

