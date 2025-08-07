হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডেমরা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 

সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার শিল্পী আক্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ডেমরা এলাকা থেকে সাড়ে ৪৬ কেজি গাঁজাসহ এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। জব্দ হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৪ লাখ টাকা। গ্রেপ্তার হওয়া ওই নারীর নাম শিল্পী আক্তার (৩৮)।

গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে র‍্যাব-১০ এর একটি বিশেষ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেমরার বামৈল এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শিল্পী আক্তারকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ টাকাও জব্দ করা হয়।

র‍্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শিল্পী আক্তারের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার সাবিয়া রামপুর এলাকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন।

র‍্যাব আরও জানায়, গ্রেপ্তার শিল্পী আক্তারের বিরুদ্ধে এর আগে একটি মাদক মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে একটি মাদক মামলা দায়ের করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

