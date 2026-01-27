হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিশু নির্যাতন: শারমিন একাডেমির ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর নয়াপল্টনে ‘শারমিন একাডেমি’র প্লে-গ্রুপের চার বছরের এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।

আজ পবিত্র কুমারকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে তাঁকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের পল্টন থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা রুকনুজ্জামান রিমান্ড মঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২৩ জানুয়ারি পবিত্র কুমারকে কারাগারে পাঠানো হয়। ওই দিন আদালতে হাজির করার পর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নূর ইসলাম তাঁকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। আদালত পবিত্র কুমারকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড শুনানির জন্য তারিখ ধার্য করেন।

‘ওইভাবে’ শিশুকে মারা হয়নি—আদালতে স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার

একই দিন ভোরে রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে পবিত্র কুমারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে মামলার প্রধান আসামি ও ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল শারমিন জাহান এখনো পলাতক রয়েছেন।

এজাহারে বলা হয়, ১৮ জানুয়ারি সকালে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসেন বাদী। বেলা ১টার দিকে আনতে গিয়ে দেখেন, শারমিন জাহান শিশুটির হাত জোর করে চেপে ধরে আছেন। তাঁর স্বামী পবিত্র কুমার বড়ুয়া চেয়ারে বসে আছেন। তখন বাদী তাঁর সন্তানকে প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত ও কান্নারত অবস্থায় দেখেন। এরপর শিশুটিকে বাসায় নিয়ে যান। বাসায় নেওয়ার পর শিশুটি বারবার কান্না করে বলছিল, ‘মা মিস আমাকে মেরেছে, আংকেল মারছে, আমি কিছু করি নাই, আমি তোমাদের বলে দিলে গলায় পাড়া দিবে এবং মুখ সেলাই করে দিবে। আমি স্কুলে যাব না।’

নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক কারাগারে

এজাহারে আরও বলা হয়, পরে শিশুর মা-বাবা স্কুলে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন। সেখানে দেখা যায়, প্রিন্সিপাল শারমিন জাহান শিশুটিকে টেনেহিঁচড়ে অফিসে নিয়ে গিয়ে অনবরত মুখে ও গালে চড়-থাপ্পড় মারছেন। নির্যাতনের একপর্যায়ে ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়া শিশুটির মুখে স্ট্যাপলার ঢুকিয়ে দেন এবং সোফার সঙ্গে চেপে ধরে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালান। নির্যাতনের ফলে শিশুটির মাথা ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে এবং কানে কম শুনতে পাচ্ছে। পরে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় শিশুটির মা শারমিন ফেরদৌসী বাদী হয়ে ২২ জানুয়ারি পল্টন থানায় শিশু আইনে মামলা করেন।

