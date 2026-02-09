হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‘কারচুপি করে জয়ী হলে কীভাবে রাজনীতি করেন দেখে নেব’

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

সাভারে ১১ দলীয় জোট প্রার্থীর ইশতেহার ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘কেউ যদি মনে করেন, ঢাকা-১৯ আসনে ভোটকেন্দ্র দখল করে জিতবেন, তা ভুলে যান। এটি হচ্ছে শাপলা কলি ও ১১ দলীয় জোটের আসন। আমরা ভোটকেন্দ্রে হাজির থাকব, কেউ যেন এই দুঃসাহস না করেন।’

আজ সোমবার সাভারে ঢাকা-১৯ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক দিলশানা পারুল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এর আগে দিলশানা পারুল তাঁর ইশতেহারে উল্লেখ করেন, তিনি বিজয়ী হলে সাভারকে চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও মাদকমুক্ত করবেন। ইশতেহারে তিনি সাভারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বংশী ও তুরাগ নদ-নদীকে দূষণ এবং দখলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দিলশানা পারুল বলেন, ‘ভোটাররা নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে ভোট দেবেন। ভোটারদের ভোট যাতে ভোট বাক্সে থাকে, তা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার যদি না পারে, কোনো একটা দলের দিকে যদি ঝুঁকে যায়, ভোট গণনায় যদি এদিক-ওদিক করে, তাহলে আমরা তা ঠেকাব। এবার ভোটকেন্দ্রে অন্য রকম কিছু করার আগে চিন্তা করতে হবে। এবার ভোট কিন্তু সহজ হবে না।’

এনসিপির এ নেত্রী বলেন, ‘বিএনপি ১৭ বছরে যে কাজ করতে পারেনি, ২১ দিন রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করে তার মধ্য দিয়ে এনসিপি তৈরি হয়েছে। ঢাকা-১৯ আসনে কারচুপি করে বিজয়ী হলে পাঁচ বছর কীভাবে রাজনীতি করেন, আমরা তা দেখে নেব।’

দিলশানা পারুল আরও বলেন, ‘আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম, একটি ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের কারচুপি ও জবরদখলের চেষ্টা করলে তাদের জন্য পাল্টা থ্রেট দিয়ে রাখলাম। আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে রক্ত দিয়ে, আন্দোলন করে তারপর মাঠে এসেছি।

এমনি এমনি নয়। মনে রাখবেন, দিলশানা পারুলরা ভয় পায় না।’ এ সময় তিনি তাঁর সমর্থক, ভোটার ও এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

