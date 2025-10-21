জোবায়েদ হত্যার বিচার দাবিতে আদালতে জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. জোবায়েদ হোসেন (২৫) হত্যার ঘটনায় রাজধানীর বংশাল থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার জোবায়েদের ছাত্রী (১৯), তাঁর কথিত প্রেমিক মো. মাহির রহমান (১৯) ও বন্ধু ফারদীন আহম্মেদ আয়নালকে (২০) আদালতে হাজির করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকেলে বংশাল থানা-পুলিশ তিনজনকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে।
এদিকে তিন আসামিকে আদালতে হাজির করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসামিদের ফাঁসির দাবিতে আদালত এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁরা দ্রুত বিচার দাবি করেন এবং এই মামলায় আরও যারা জড়িত তাদেরও শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বংশাল থানার এসআই মো. আশরাফ হোসেন তিনজনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই তিনজনের পরিকল্পনায় জোবায়েদকে হত্যা করা হয় বলে গ্রেপ্তারের পর তাঁরা জানান। তাঁরা আদালতেও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে ইচ্ছুক।
জোবায়েদ খুন হওয়ার ওর ওই দিন রাতেই তাঁর ছাত্রীকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও শান্তিনগর থেকে অপর দুজনকে আটক করে পুলিশ।
আজ সকালে বংশাল থানায় মামলা করেন জোবায়েদের বড় ভাই এনায়েত হোসেন সৈকত।
মামলায় জোবায়েদের ছাত্রী, মো. মাহির রহমান ও বন্ধু ফারদীন আহম্মেদ আয়নালকে আসামি করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও চার-পাঁচজনকে আসামি করা হয়।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বাদীর ছোট ভাই জোবায়েদ জবিতে পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করতেন। প্রতিদিনের মতো ১৯ অক্টোবর (রোববার) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বংশাল থানার নূর বক্স লেনের ১৫ নম্বর হোল্ডিং রওশন ভিলায় ওই ছাত্রীকে পড়ানোর জন্য যান জোবায়েদ। ওই দিন সন্ধ্যা ৫টা ৪৮ মিনিটের দিকে জোবায়দের ছাত্রী সৈকতকে (বাদী) ফোনে বলেন, ‘জোবায়েদ স্যার খুন হয়েছেন। কে বা কারা খুন করে ফেলছে।’ জানার পরে বাদী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঘটনাস্থলে গেলে রাত সাড়ে ৮টা দিকে ওই বাড়ির সিঁড়িতে জোবায়েদের লাশ দেখতে পান তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে এবং পরে ময়নাতদন্তের জন্য জোবায়েদের লাশ মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এজাহারে আরও বলা হয়েছে, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জেনে ও আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে বাদী জানতে পেরেছেন এজাহারনামীয় তিন আসামি ও অজ্ঞাতনামা আসামিরা তাঁর ভাইকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার ডান পাশে আঘাত করে খুন করেছেন।