উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ও উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর উত্তরায় উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তৌফিকুর রহমান (১৮) নামের এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মো. মারুফ (২১) নামের আরেক যুবক।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আব্দুল্লাহপুরের বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) উড়ালসড়কে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থল থেকে প্রাইভেট কারটি (ঢাকা মেট্রো গ ২০-১৫৭৪) জব্দ করা হয়েছে। একইসঙ্গে চালক ফিরোজ মিয়াকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার বাগড়া গ্রামের বাসিন্দা।

নিহত তৌফিক রাজধানীর বাড্ডার আনন্দনগর এলাকার আরিফ নেওয়াজের ছেলে। আরিফ নেওয়াজ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই)। বর্তমানে সিআইডিতে কর্মরত। আহত মারুফ রামপুরার ওয়াপদা রোডে থাকেন।

ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা জানান, প্রাইভেট কারটি বিআরটি লেন দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করছিল। মোটরসাইকেলটি ওই লেন দিয়েই গাজীপুরের দিকে যাচ্ছিল। আব্দুল্লাহপুরসংলগ্ন এলাকায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালক নিহত এবং আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাইভেট কারের চালককে আটক করে উত্তরা পূর্ব থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উত্তরা পূর্ব থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাসুদ রানা বলেন, এ ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে থাকা উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শহিদুল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, তৌফিকের মরদেহ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা হয়েছে।

