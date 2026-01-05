হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আইনজীবী হত্যার মূল আসামি গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি

নাঈম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে (৩৫) হত্যার অভিযোগে মূল আসামি যোবায়ের হোসেন পাপ্পুকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। বারিধারা এলাকা থেকে র‍্যাব-১ গতকাল বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে রাতে জানিয়েছেন ব্যাটালিয়নটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) মো. রাকিব হাসান।

গ্রেপ্তার হওয়া আসামি যোবায়ের হোসেন ফরিদপুরের কোতোয়ালি উপজেলার আনন্দনগর গ্রামের বদরুল ইসলাম স্বপনের ছেলে। তিনি ভাটারা থানার সাঈদ নগর ১০০ ফুট এলাকায় থাকেন।

গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরার আই ব্লকে কয়েকজন মোটরসাইকেল আরোহী আইনজীবী নাঈম কিবরিয়াকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। হাসপাতালে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিব হাসান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন যোবায়ের।

