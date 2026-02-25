হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীর ভাটারায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ভাটারায় ১৩ বছর আগে ‎স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার দায়ে স্বামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার দশম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক শহিদুল ইসলাম এই রায় দেন। রায়ে কারাদণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হলেন জীবন হোসেন ওরফে মুকুল। আদালত রায়ে বলেছেন, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাঁর দণ্ড কার্যকর করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দণ্ড কার্যকর করার আগে হাইকোর্টের অনুমোদন নিতে হবে।

আসামি পলাতক থাকায় আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছেন।

‎মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১২ সালে বিয়ে করেন মুকুল ও মোছা. ফাহিমা বেগম। তাঁদের ছয় মাসের একটা ছেলেসন্তান ছিল। মুকুল চট্টগ্রামে একটি ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন। মামলার ঘটনার কয়েক দিন আগে তাঁরা ঢাকার ভাটারা এলাকায় আসেন।

২০১৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে তাঁরা ঘুমাতে যান। পরদিন সকাল ৭টার দিকে মুকুল ও ফাহিমার ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পান প্রতিবেশীরা। তাঁরা গিয়ে দেখেন, ফাহিমা পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন।

পরদিন ফাহিমার বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম ভাটারা থানায় হত্যা মামলা করেন।

পরে তদন্তকালে জানা যায়, ফাহিমার স্বামী মুকুল পরকীয়ায় আসক্ত ছিলেন। ফাহিমাকে প্রায়ই অত্যাচার-নির্যাতন করতেন। ঘটনার রাতে ফাহিমাকে ওড়না দিয়ে পা বেঁধে শ্বাসরোধ করে পরদিন কান্নাকাটি করে নাটক সাজান যেন অন্য কেউ হত্যা করেছে।

মামলাটি তদন্ত করে ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মুকুলকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার এসআই শহিদুল ইসলাম। ২০১৫ সালের ১ জুন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে আটজনের সাক্ষ্য নেন।

সম্পর্কিত

মিরপুরে গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, দুই থানার দ্বন্দ্বে লাশ পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা

শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ দুই যাত্রী আটক

হাজারীবাগে স্কুলছাত্রী হত্যা: দায় স্বীকার করে সিয়ামের জবানবন্দি

ধানমন্ডিতে মহিলা লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক ৮

রাজধানীর শান্তিনগরের বাসা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

ব্যাটারির রিকশায় বিশৃঙ্খল সড়ক

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

ফোনে ডেকে নিয়ে স্কুলছাত্রী বিন্তিকে হত্যা করা হয়: পুলিশ

ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা