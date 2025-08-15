নরসিংদীতে শোকসভা করার অভিযোগে আ.লীগ নেতা আটক

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে নরসিংদীর রায়পুরায় শোকসভা করার অভিযোগে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার পলাশতলী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক জয়নাল আবেদীন (৫৫) ওই এলাকার বাসিন্দা এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আসাদুল্লাহর নেতৃত্বে প্রায় ১০-১৫ জন নেতা-কর্মী জড়ো হয়ে শোকসভা ও খিচুড়ি রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে রায়পুরা থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জয়নাল আবেদীনকে আটক করে। এ সময় অন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে রায়পুরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোজাম্মেল হক জানান, ১৫ আগস্টের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে জয়নাল আবেদীনকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তিনি আওয়ামী লীগের কোন পদে রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে।