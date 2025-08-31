বুয়েট শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনায় ডিএমপির তদন্ত কমিটি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, অনলাইনে নারী শিক্ষার্থীদের হেনস্তা এবং পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
রোববার (৩১ আগস্ট) ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলীর সঙ্গে বৈঠক করে শিক্ষার্থীরা এসব দাবি উত্থাপন করেন।
বৈঠক শেষে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আবরার ফায়াজ সাংবাদিকদের জানান, বুয়েটের নারী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে হেনস্তা ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়টি কমিশনার স্বীকার করেছেন। তিনি এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আন্দোলনের ভাইরাল হওয়া ছবিটি এআই জেনারেটেড নয় বলেও স্বীকার করেছেন।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধিরা জানান, তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, তবে জনদুর্ভোগ এড়িয়ে তা করবেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এরই মধ্যে কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এদিকে শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিতে বুয়েটে তৃতীয় দিনের মতো কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ফলে সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল।